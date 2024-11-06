Россия радуется Трампу, как психушечная палата - смене лечащего врача - Александр Невзоров
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Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров высказался по поводу того, как россияне радуются победе Дональда Трампа на выборах в США и на что это "ликование" похоже на самом деле
Россия радуется Трампу, как психушечная палата — смене лечащего врача.
Больные на радостях едят пижамы и творят салюты, расплескивая горшки в потолок.
Ликование русских — загадка.
Да, любителя ЭСТ (электросудорожной терапии) сменил адепт лоботомии.
А пациенты счастливы; трещат о том, как приятно рассченение лобных долей прямо в черепе.
В реальности же для русского кайфа оснований никаких нет. Иммобилизацию и уколы никто не отменит. А вот процедуры могут стать болезненнее.
Россия, как была, так и останется тяжелой мировой болезнью.
С ней будут бороться, но хитрее и коварнее, чем это делала бы романтичная доктор Харрис.
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