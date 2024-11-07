Бывший президент компании "Киевстар" Петр Чернышев привел письмо знакомого американца о результатах выборов

У меня очень хороший друг в Америке по имени Джейк — он вместе с другим американцем Джошем в начале нашей войны поехал помогать Украине. Они бывшие морские пехотинцы, воевавшие в Ираке. В настоящее время они живут в штате Кентукки.

У нас они работали как гуманитарные волонтеры — перевозили, снабжали, разгружали и так далее. Я им тогда много помогал. Мы хорошо сдружились – настолько, что я потом даже с сыном их посещал в ответ и познакомился с их друзьями.

Это очень религиозные люди, республиканцы "рейгановского типа", но сейчас, конечно, голосуют за Трампа.

И вот сегодня он мне написал — свои соображения с американского дивана (он постоянно читает мой Фейсбук, так узнает о наших новостях). В своем сообщении он пытался объяснить причины, по которым вчера Америка проголосовала так, как проголосовала.

Мне кажется, это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Я перевел для вас его реальное письмо.

"Со среднестатистического американского дивана (я тоже сидел и на украинском диване!).

Я бы сказал украинцам, что в США есть поговорка: "не верьте всему, что видите по телевизору". Я передал бы это и вам. Независимо от того, что вы слышите по телевизору о том, что волнует американцев, это обычно раздается от элиты, которую мы считаем удаленной от реальной жизни.

Так же, как и вы, мы заботимся о дешевых продуктах для наших семей и доступной энергии, чтобы поддерживать тепло или прохладу дома. В первую очередь, мы стремимся получать справедливую плату за работу, а вещи, которые мы покупаем для своих семей, чтобы были недорогими. Звучит знакомо, да?

Мы хотим, чтобы войско нашей страны было достаточно сильным, чтобы защищаться от зла ​​в мире. Среднестатистический американец на самом деле не волнует такие вопросы, как сексуальные ориентации или расовые вопросы, или другие темы, не касающиеся обеспечения наших семей — в отличие от того, что вы слышите по телевизору. Мы все американцы, и эти вещи не столь важны, как вам, возможно, казалось. И мы не верим в чушь, что кто-то из кандидатов представляет угрозу для демократии или для страны (вернемся к идее сильной армии).

Если вас удивил результат выборов в США, просто помните, что мы обычные семейные люди, как и вы, не обращавшие внимания на шум и пропаганду со стороны кампаний и голосовавших за тех, кто, по нашему мнению, сможет лучше помочь обеспечить наши семьи.

Правильно или неправильно, безразлично, есть определенные партийные политики, которые для этого подходят лучше, чем другие.

Не беспокойтесь, среднестатистический американец искренне поддерживает Украину!"

Источник: пост Чернышева в Facebook