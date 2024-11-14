Кремль не против, чтобы Трамп попытался "урегулировать кризис за одну ночь"

Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва открыта для переговоров о прекращении войны в Украине, если их инициирует избранный президент США Дональд Трамп.

Однако, по словам дипломата, любые переговоры должны основываться "на реалиях российских успехов". Об этом пишет Reuters.

"Трамп обещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Хорошо, пусть попробует. Но мы, реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начнет или предложит что-то, что положит начало политическому процессу, это будет приветствоваться", – заявил дипломат.

Он добавил, что переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на местах", и отметил якобы проигрыш Украины в более чем двухлетнем конфликте. По его словам, российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами по крайней мере год и теперь контролируют около одной пятой страны.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мир не может быть установлен, пока все российские войска не покинут украинские территории, в том числе Крым. План победы, который он изложил в прошлом месяце, включал в себя этот пункт. Кроме того, в документе содержится приглашение Украины вступить в НАТО, с которым не соглашается Кремль.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, состоявшегося на прошлой неделе, Зеленский заявил европейским лидерам, что уступки России будут "неприемлемыми для Украины и самоубийственными для всей Европы".

Гатилов указал, что избрание Трампа открывает новые возможности для диалога с Соединенными Штатами, но выразил сомнения относительно более широкой перезагрузки отношений, повторив ранее высказанные Кремлем предостережения.

"Политическая элита США, независимо от внутриполитических сдвигов, последовательно придерживается позиции сдерживания Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренилась, и смена администрации мало что может сделать для ее изменения", — сказал он.

Дипломат добавил, что единственный возможный сдвиг — это диалог между Россией и США, которого "не хватало в течение последних нескольких лет".

Напомним, СМИ сообщили, что новоизбранный президент США вскоре назначит представителя по миру в Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Политтехнолог Алексей Голобуцкий выразил мнение, что ожидаемая стратегия Трампа не сможет закончить войну.