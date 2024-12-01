Расплата будет моментальной: Трамп пригрозил странам БРИКС, которые попытаются найти замену доллару США

Трамп жестко проехался по желанию БРИКС найти альтернативу доллару США

Страны, являющиеся членами организации БРИКС, должны оставить мысли о том, чтобы найти альтернативу для доллара США в международной торговле. Если они попытаются создать собственную квазивалюту или заменить чем-то доллар, расплата будет быстрой и неизбежной.

Об этом написал новоизбранный президент США Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social. Среди прочего он заявил, что страны БРИКС столкнутся со 100% пошлинами на все их товары.

"Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены мощного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлиной и должны будут проститься с продажами в отличную экономику США", – написал он.

Трамп также порекомендовал инициатору идеи о замене доллара – как известно, эту инициативу активно продвигает глава России Владимир Путин – "найти другого лоха", поскольку шансов найти замену доллару нет. А любая страна, попытающаяся это сделать, может "помахать Америке рукой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский жестко проехался по ООН и саммиту БРИКС. Саммит БРИКС проходил в конце октября на территории России, во время саммита лидер РФ Владимир Путин и несколько участников сделали ряд громких заявлений. В них они не обошли и войну в Украине, а также говорили о "дедолларизации" – Путин уже давно грезит идеей найти "альтернативу" доллару США.

Отметим, что во время заседания Путин не смог произнести фамилию и имя президента Турции Реджепа Эрдогана, сказав: "Слово президенту Эрджогану".