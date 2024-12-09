Как пахнет Трамп. Политик выпустил духи с провокативным названием, цена впечатляет

Новинку уже можно приобрести на специальном сайте

Новоизбранный президент США Дональд Трамп решил покорить парфюмерный рынок и выпустил собственные ароматы под названием "Fight Fight Fight" ("Борись, борись, борись"). На полках виртуального магазина появилось два варианта – мужской одеколон и женская туалетная вода.

За один флакон духов покупателям придется выложить 199 долларов. Об этом сообщает Hindustan Times.

На специальном сайте Trump Fragrances уже можно приобрести новинку. Мужской аромат обещает владельцам "насыщенные и стойкие ноты". А женская версия парфюмерии сочетает в себе цветочные нотки и цитрусовые акценты.

Интересно, что название "Fight Fight Fight" Трамп выбрал неслучайно — именно этот лозунг он восклицал после попытки покушения на него в июле во время предвыборной кампании.

Кстати, духи – не первый бизнес-проект Трампа. Ранее он продавал коллекционные NFT-карты и гитары с собственной подписью. За гитару с автографом покупатели отдавали более 10 тысяч долларов.

Производители отмечают, что выпустили ограниченное количество флаконов. Поэтому желающим приобрести "президентский" аромат стоит поторопиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп выпустил кроссовки, на которых увековечил покушение на него. На этих кроссовках изображен сам Дональд Трамп с окровавленным лицом и поднятым кулаком.