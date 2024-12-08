У Трампа набросились на Зеленского из-за наряда: чем не угодил президент Украины

Соратники Трампа считают наряд президента Украины "оскорблением" США

В окружении избранного президента США Дональда Трампа недовольны внешним видом президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Париж.

Об этом сообщает NY Post. Один из соратников Трампа, Роджер Стоун заявил, что костюм, в котором приехал президент Украины якобы является "проявлением неуважения" американскому народу.

Стоун объясняет это тем, что во время подобных встреч действует "протокол", который обязаны соблюдать лидеры стран.

"Он не может позволить себе костюм? Он надел костюм и галстук на мероприятие Всемирного экономического форума, но не может надеть его на выступление на совместной сессии Конгресса или на встречу с избранным президентом США?", — возмутился Стоун.

Между тем издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский был одет в толстовку, на которой изображен трезуб — герб Украины. Такой же символ имеет эмблема Вооруженных сил Украины: в подобной одежде Зеленский выступал в Конгрессе США и на встречах с лидерами других государств начиная с 2022 года.

В то же время Дональд Трамп приехал на встречу в Париж в синем костюме и белой рубашке с желтым галстуком. Многие увидели в этом сочетании цвета украинского флага и намекают на хорошие новости.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Владимир Зеленский озвучил потери Украины по итогам встречи с Дональдом Трампом.