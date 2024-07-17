С окровавленным лицом и поднятым кулаком: Трамп выпустил кроссовки, на которых увековечил покушение (фото)

При продаже 10 человек получат автограф Трампа

После покушения во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа его компания выпускает лимитированную серию кроссовок под названием "FIGHT FIGHT FIGHT". На них запечатлен сам политик сразу же после нападения.

На сайте сообщается, что стоимость кроссовок — 300 долларов. Всего будет выпущено 5000 пар, из которых 10 случайных пар будут с автографом Трампа.

На этих кроссовках изображен сам Дональд Трамп с окровавленным лицом и поднятым кулаком, когда он сразу же после покушения вместе с толпой скандировал "Fight Fight Fight". Дизайн обуви включает в себя также американский флаг.

Отмечается, что каждый покупатель сможет приобрести не более трех пар. Их выпуск запланирован на сентябрь — октябрь, к очередным выборам президента США — они будут происходить во вторник 5 ноября.

Кроссовки с моментом нападения на Трампа

Напомним, в США во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его речи перед сторонниками. Стрельба произошла на предвыборной мере фактического кандидата в президенты Дональда Трампа в небольшом городе Батлер в штате Пенсильвания.

Всего было слышно 7 выстрелов. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Нападавшего ликвидировали. Позже американские СМИ назвали его имя — стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Также ФБР обнародовало некоторые детали расследования покушения. В частности, там подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.