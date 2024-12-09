Як пахне Трамп. Політик випустив парфуми з провокативною назвою, ціна вражає

Новинку уже можна придбати на спеціальному сайті

Новообраний президент США Дональд Трамп вирішив підкорити парфумерний ринок та випустив власні аромати під назвою "Fight Fight Fight" ("Борись, борись, борись"). На полицях віртуального магазину з'явилися два варіанти – чоловічий одеколон та жіноча туалетна вода.

За один флакон парфумів покупцям доведеться викласти 199 доларів. Про це повідомляє Hindustan Times.

На спеціальному сайті Trump Fragrances вже можна придбати новинку. Чоловічий аромат обіцяє власникам "насичені та стійкі ноти". А жіноча версія парфумів поєднує у собі квіткові нотки та цитрусові акценти.

Цікаво, що назву "Fight Fight Fight" Трамп обрав невипадково – саме це гасло він вигукував після спроби замаху на нього у липні під час передвиборчої кампанії.

До речі, парфуми – не перший бізнес-проєкт Трампа. Раніше він продавав колекційні NFT-картки та гітари з власним підписом. За гітару з автографом покупці віддавали понад 10 тисяч доларів.

Виробники наголошують, що випустили обмежену кількість флаконів. Тому охочим придбати "президентський" аромат варто поквапитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп випустив кросівки, на яких увічнив замах на нього. На цих кросівках зображений сам Дональд Трамп із закривавленим обличчям та піднятим кулаком