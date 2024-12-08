Трамп хочет войти в историю как президент мира

Ошибка президента. Бессмысленно давить на жалость, манипулировать демократическими ценностями, призывать к восстановлению справедливости в общении с Трампом. Ему на это наплевать. Он мог бы быть в рядах Демократической партии, он мог бы быть в рядах Лейбористской партии, он мог бы быть в рядах фашистской партии (если такая была в Штатах), он мог бы создать свою партию, он мог бы взять Капитолий, потому что ему все равно, по большому счету.

Ему 78 лет, у него не стоит, ему осталось недолго, и это недолгое время он не собирается тратить на Украину, НАТО и демократические ценности. Точнее, он потратится на это, но только если его расходы будут отвечать его потребностям.

Какие же потребности у Трампа? Прежде чем лечь в могилу, и его сожрут черви, он хочет войти в историю как президент мира. Это очень тяжело, ведь мир вошел в эпоху турбулентности, когда ни один правитель не может гарантировать мирный результат.

Трамп очень хочет. Поэтому Трампу нужно продать славу, уважение и уважение – единственное, что не подвластно времени. Дешевые попытки всучить ему "демократические ценности" (при отсутствии демократии в собственной стране) похожи на неуклюжие попытки продать больному раком четвертой степени медицинскую страховку на пять лет вперед со скидкой двадцать процентов.

Трампа это не нужно.

В случае невозможности продать ему мир, продайте ему хотя бы славу победителя, Владимир Александрович. Вы ведь, как никто другой, знаете, что такое слава.

Источник — Юрий Касьянов в Facebook.