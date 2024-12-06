"Дружелюбный, но...": Лавров оценил Трампа в интервью Карлсону

В ходе беседы Лавров вспомнил несколько встреч с Трампом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Среди прочего российский чиновник поделился мнением о новоизбранном президенте США Дональде Трампе.

Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным человеком, однако подчеркнул, что тот не является пророссийским политиком. Видеозапись разговора Карлсон обнародовал 6 декабря на своей странице в соцсети Х.

Во время беседы Лавров вспомнил несколько встреч с Трампом, в том числе в Овальном кабинете. По словам российского министра, во время первой администрации Трампа против России было введено очень много санкций.

"Он открыт для дискуссии. Но это не делает его пророссийским. Некоторые пытаются представить его таким. Во время его предыдущего президентства он ввел очень много санкций против нас", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ охарактеризовал бывшего американского лидера как человека, стремящегося добиваться результатов и не откладывающего дела на потом. В то же время, он добавил, что Россия будет оценивать новую администрацию Трампа по конкретным шагам. "Поэтому мы ждем инаугурации", — подытожил Лавров.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Лавров повторил одну из любимых пропаганд Кремля в интервью Такеру. Он даже пожаловался на старые обиды на США.