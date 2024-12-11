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"Трамп стремится быстро достичь мира": что еще сказал Зеленский в интервью CBN

Автор
Мария Назарова
Дата публикации
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Автор
Телеграф Новость обновлена 11 декабря 2024, 20:16

В то же время, украинский лидер считает, если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.

Украинцы верят, что Трамп и его команда смогут достичь мира через силу. Избранный президент США действительно стремится сделать это быстро.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью христианскому медиа CBN News. "Телеграф" собрал основные тезисы главы государства.

  • Есть надежда, что Трамп и его администрация смогут достичь мира через силу, украинцы ему верят. Он действительно стремится сделать это быстро.
  • Если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.
  • Однако юридически это невозможно. Десятки тысяч человек в плену. Но дипломатически, нужно добиваться своих целей. А цели – это устойчивый, более быстрый мир.
  • Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на часть территории, которую контролирует Киев, с будущим расширением.
  • Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину.
  • Действия США в отношении Грузии слабы, страна узурпирована пророссийскими олигархами.
  • Дипломатия возможна, но Украина никогда не признает оккупацию территории Россией — это создаст опасный прецедент.
  • Украина уже работает с командой Трампа.
  • Большая военная поддержка от партнеров позволила усилить давление на поле боя.
  • Россия похитила минимум 19 тысяч украинских детей, а по официальным данным РФ — почти 700 тысяч.
  • Украинцы стали верующими во время полномасштабной войны.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть четкое желание остановить российскую агрессию против Украины. Америка не будет поддерживать диктатуру, уверен он.

Теги:
#Война #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Вступление в НАТО #прекращение огня