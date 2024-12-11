"Трамп стремится быстро достичь мира": что еще сказал Зеленский в интервью CBN
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В то же время, украинский лидер считает, если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.
Украинцы верят, что Трамп и его команда смогут достичь мира через силу. Избранный президент США действительно стремится сделать это быстро.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью христианскому медиа CBN News. "Телеграф" собрал основные тезисы главы государства.
- Есть надежда, что Трамп и его администрация смогут достичь мира через силу, украинцы ему верят. Он действительно стремится сделать это быстро.
- Если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.
- Однако юридически это невозможно. Десятки тысяч человек в плену. Но дипломатически, нужно добиваться своих целей. А цели – это устойчивый, более быстрый мир.
- Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на часть территории, которую контролирует Киев, с будущим расширением.
- Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину.
- Действия США в отношении Грузии слабы, страна узурпирована пророссийскими олигархами.
- Дипломатия возможна, но Украина никогда не признает оккупацию территории Россией — это создаст опасный прецедент.
- Украина уже работает с командой Трампа.
- Большая военная поддержка от партнеров позволила усилить давление на поле боя.
- Россия похитила минимум 19 тысяч украинских детей, а по официальным данным РФ — почти 700 тысяч.
- Украинцы стали верующими во время полномасштабной войны.
Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть четкое желание остановить российскую агрессию против Украины. Америка не будет поддерживать диктатуру, уверен он.