"Трамп стремится быстро достичь мира": что еще сказал Зеленский в интервью CBN

В то же время, украинский лидер считает, если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.

Украинцы верят, что Трамп и его команда смогут достичь мира через силу. Избранный президент США действительно стремится сделать это быстро.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью христианскому медиа CBN News. "Телеграф" собрал основные тезисы главы государства.

Есть надежда, что Трамп и его администрация смогут достичь мира через силу, украинцы ему верят. Он действительно стремится сделать это быстро.

Если сил для освобождения нашей территории военным путем будет недостаточно, некоторые вопросы можно решать дипломатически.

Однако юридически это невозможно. Десятки тысяч человек в плену. Но дипломатически, нужно добиваться своих целей. А цели – это устойчивый, более быстрый мир.

Приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может быть на часть территории, которую контролирует Киев, с будущим расширением.

Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, не может проиграть Украину.

Действия США в отношении Грузии слабы, страна узурпирована пророссийскими олигархами.

Дипломатия возможна, но Украина никогда не признает оккупацию территории Россией — это создаст опасный прецедент.

Украина уже работает с командой Трампа.

Большая военная поддержка от партнеров позволила усилить давление на поле боя.

Россия похитила минимум 19 тысяч украинских детей, а по официальным данным РФ — почти 700 тысяч.

Украинцы стали верующими во время полномасштабной войны.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть четкое желание остановить российскую агрессию против Украины. Америка не будет поддерживать диктатуру, уверен он.