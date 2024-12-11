"Это нужно сделать быстро": Трамп назвал свою главную задачу после инаугурации

Проблема Ближнего Востока для американского лидера является "менее сложной"

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что после вступления на свою должность главным приоритетом для него будет решение вопроса войны России с Украиной. При этом, Ближний Восток он назвал "менее сложной ситуацией".

Об этом пишет газета Barron's. Политик повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в дела Сирии (государство на Ближнем Востоке), где многолетний президент Башар Асад был свергнут повстанцами в ходе молниеносного наступления на выходных.

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такие количества (людей, — Ред.), в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", — сказал Трамп.

При этом, американский лидер говорит, что решение вопроса войны в Украине приоритетнее, нежели вопрос Ближнего Востока.

"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток — это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией. Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает", — добавил Трамп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки Украины оценили перспективы Трампа по завершению войны.