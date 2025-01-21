Мелания Петровна, радостный Байден и Маск с "Кислинкой": лучшие мемы об инаугурации Трампа

Пользователи сети не смогли удержаться

В США ко власти пришел новый президент, а за церемонией инаугурации внимательно следили по всему миру. В Украине же весьма традиционно любое громкое событие не остается без внимания пользователей сети.

Пользователи паутины уже успели отреагировать огромным количеством мемов на эту тему. "Телеграф" собрал лучшие.

В частности, они отметили, что Дональду Трампу придется руководить страной в весьма сложный для всего мира период.

Другие же пошутили, что новый президент вступает в должность в 78 лет.

Также пользователи обратили внимание на весьма странное поведение мемкоина (шуточной криптовалюты) TRUMP, которая своим графиком нарисовала профиль президента.

А некоторые просто обратили внимание на странности при инаугурации.

И даже начали продвигать новую конспирологию.

Однако, стоит признать, что больше всего внимания получила шляпка Мелании Трамп.

Не остался без внимания и американский миллиардер Илон Маск, который успел отметиться весьма "специфическим" поведением.

Как сообщалось ранее, Трамп не смог поцеловать свою жену Меланию, так как это не позволили сделать длинные поля ее шляпы. В итоге он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил инаугурацию, как ни в чем не бывало.