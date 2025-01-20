Неловкий момент: на инаугурации Трампа не смогли включить гимн

Повисла длительная пауза

Во время церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа внезапно прервалось исполнение гимна. После неловкой паузы его исполнение продолжилось без музыки.

Церемония инаугурации транслировалась на всех американских телеканалах. После того как Трамп выступил с речью, в для присутствующих в зале включили гимн страны.

Однако по всей видимости что-то пошло не так и спустя пару секунд музыка пропала.

Собравшиеся около минуты ждали пока технические неполадки устранят, но в конечном итоге гимн исполнили без музыки.

Примечательно, но это не первый конфуз, который произошел на инаугурации Трампа. До этого он не смог поцеловать свою жену Меланию, так как это не позволили сделать длинные поля ее шляпы. В итоге он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил церемонию, как ни в чем не бывало.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Трамп в первый день президентства намерен подписать десять указов. Все они касаются вопросов нелегальной миграции через южную границу, а некоторые из них даже предусматривают размещение там войск и нацгвардии.