Меланія Петрівна, радісний Байден та Маск з "Кислинкою": найкращі меми про інавгурацію Трампа

Користувачі мережі не змогли втриматися

У США прийшов новий президент, а за церемонією інавгурації уважно стежили по всьому світу. В Україні ж традиційно будь-яка гучна подія не залишається без уваги користувачів мережі.

Користувачі павутиння вже встигли відреагувати величезною кількістю мемів на цю тему. "Телеграф" зібрав найкращі.

Зокрема, вони зазначили, що Дональду Трампу доведеться керувати країною у дуже складний для всього світу період.

Інші ж пожартували, що новий президент вступає на посаду у 78 років.

Також користувачі звернули увагу на вельми дивну поведінку мемкоіна (жартівливої криптовалюти) TRUMP, яка своїм графіком намалювала профіль президента.

А деякі просто звернули увагу на дивності при інавгурації.

І навіть почали просувати нову конспірологію.

Проте, варто визнати, що найбільше уваги отримав капелюшок Меланії Трамп.

Не залишився поза увагою й американський мільярдер Ілон Маск, який встиг відзначитися вельми "специфічною" поведінкою.

Як повідомлялося раніше, Трамп не зміг поцілувати свою дружину Меланію, оскільки це не дозволили зробити довгі поля її капелюха. У результаті він вдав, що нічого не сталося і продовжив інавгурацію, як ні в чому не бувало.