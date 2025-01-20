На инаугурации Трампа произошел курьез: виновата шляпа Мелании (видео)

Одна вещь сегодня не удалась Дональду Трампу

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Он во второй раз возглавил Белый дом.

Во время церемонии произошел курьез. Соответствующее видео разлетелось по соцсетям.

47-й президент США после принесения присяги подошел к своей супруге Мелании Трамп, чтобы поцеловать ее. Однако, главе государства совершить задуманное помешали длинные поля шляпы Мелании, которые уперлись ему в лоб.

В итоге Трамп символически поцеловал воздух настолько близко к лицу жены, насколько смог. После этого президент улыбнулся.

Напомним, в первый же день после инаугурации президент США Дональд Трамп планирует подписать несколько указов. Все они коснутся вопросов иммиграции.

Президент РФ Владимир Путин поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность и заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. Путин сказал, что хочет мира, но только долгосрочного.