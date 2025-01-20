Трамп становится президентом снова. Смотреть онлайн-трансляцию инаугурации на украинском

Впервые за 40 лет американцы сменили традиционную локацию проведения торжеств

Уже сегодня, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация президента США Дональда Трампа. Церемония будет проходить в помещении из-за аномально низких температур в столице.

Присяга президента запланирована на 19:00 по Киеву. Праздничный парад начнется в 21:00, а вечерние балы после 23:00. "Голос Америки" начнет трансляцию на украинском языке в 17:30 по Киеву.

Также церемонию можно будет посмотреть на официальных ресурсах Белого Дома и американских телеканалов ABC, Fox News, CBS, CNN, CSPAN, MSNBC, NBC, USA Today и т.д.

Расписание торжеств по киевскому времени (в скобках по Восточному времени США):

15:00 (08:00 по местному времени) – церковная служба в епископальной Церкви Святого Иоанна;

19:00 (09:00 по местному времени) — встреча семей Трампов и Байденов по традиционному чаю в Белом доме;

17:00 (10:00 по местному времени) — начало подготовительной программы в Конгрессе, выполнение протокольных мероприятий;

19:00 (12:00 по местному времени) — приведение к присяге вице-президента Венса и президента Трампа;

19:30 (12:30 по местному времени) — инаугурационная речь 47-го президента США;

20:00 (13:00 по местному времени) — церемония подписания первых указов;

21:00 (14:00 по местному времени) — инаугурационный обед в Национальном скульптурном зале;

22:00 (15:00 по местному времени) — смотр военных подразделений;

02:00 (19:00 по местному времени) — Liberty Ball и выступление президента;

02:30 (19:30 по местному времени) – балл главнокомандующего.

Детальнее о программе инаугурации Дональда Трампа, стоимости билета и гостях, которые должны посетить событие "Телеграф", рассказывал в статье "Возвращение Трампа: сколько стоит билет на инаугурацию, что в программе и кто среди гостей".

Кратко о главном

Дональд Трамп в свои 78 лет станет 47-м президентом США. Инаугурация будет иметь историческую особенность – впервые за 40 лет церемония будет проходить в помещении из-за слишком низкой температуры в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашение на событие, однако уже идет подготовка к двусторонней встрече лидеров.

До вступления в должность Трамп заявлял о возможности завершить войну в Украине через 24 часа одним звонком в победную ночь. Впоследствии риторика сменилась "скорым" решением с признанием сложности "российско-украинской ситуации".

Спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлогг определил срок в 100 дней для поиска решения. Западные СМИ отмечают отсутствие конкретного "мирного плана" по состоянию на данный момент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп приехал в Вашингтон перед инаугурацией. А команда Джо Байдена уже выносит вещи из Белого дома.