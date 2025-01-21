Боялся повторить судьбу Саддама? Почему Путин замахнулся на гегемонию США в мире

Путин сменил внешнеполитические основы российского государства, говорит политолог

До 2003 года Соединенные Штаты были мировым политическим и экономическим гегемоном, однако после начала войны в Ираке ситуация начала меняться. Россия и Китай стали подтачивать ведущую роль США в мире

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко. Он объяснил, что стало триггером упадка США.

Больше об этом читайте в публикации: "У нас нет союзников, — эксперт-международник о Трампе, игре Китая и перспективах победы над Россией".

— Гегемония строилась (и до сих пор основана) на экономической роли. Примерно 20-22% мировой экономики производится в США. Это уровень, на который они вышли в 1970-х годах, и с тех пор он остается таким. Базировалась на американском могуществе и на американской "мягкой" силе: способности привлекать союзников, нравиться другим, распространять свои ценности. Это все работало успешно до начала войны в Ираке в 2003 г. После этого начались проблемы, — говорит политолог.

По его словам, война в Ираке расколола общественное мнение в самих США и Западе.

— Она существенно уменьшила "мягкие" силовые возможности, привлекательность США в мире. Война имела многочисленные длительные эффекты. Одним из них является то, что Россия стала рассматривать американцев как угрозу. Соответственно, чтобы обезопасить себя от судьбы Саддама Хусейна, Путин сменил внешнеполитические основы российского государства. Он стал проводить совсем другую внешнюю политику, — объясняет политический эксперт.

С этого времени этот тренд усиливается. И не столько из-за ослабления США, сколько из-за усиления Китая, отмечает Николай Капитоненко.

— Китай под руководством Си Цзиньпина превратился в глобальное государство. Китай — самая большая экономика мира по паритету покупательной способности. Такого уровня конкуренции США не знали за последние 100 лет. Экономический потенциал Советского Союза даже в лучшие времена составлял около 30% американского. А китайская экономика сегодня больше американской, и этот разрыв увеличивается. То есть время работает против США, — считает международник.

Он напомнил, что Китай является крупнейшим торговым партнером для большинства стран мира.

— Он — мастерская мира и подтягивает под это другие страны, конвертируя свои экономические возможности в политические и дипломатические. То есть, строит полноценный альтернативный полюс силы. Чего не было в 2003 году, в 1990-х годах. Тогда казалось, что ни одно государство не сможет в обозримом будущем бросить вызов американскому могуществу. Соответственно, все то, что мы связываем с западным образом жизни, западными институтами, ценностями, — все оказалось в кризисе, — говорит политический эксперт.

По его мнению, с 2009 года демократизация, тоже связанная с триумфом западных ценностей, уступила место обратной тенденции.

— Увеличивается количество авторитарных стран и доля населения, живущего в авторитарных режимах, больше. Демократия становится менее популярной. Формируются альтернативные коалиции, альянсы разных незападных государств. Обостряются региональные конфликты, у Запада меньше возможностей отстаивать свои интересы и в конце концов побеждать, — подытожил Николай Капитоненко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу" ошибку президента Кучмы 20 лет назад.