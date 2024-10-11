Сегодня эта историческая хроника читается как фантастика

В далеком уже 1990 году Ирак выдвинул абсурдные финансовые и территориальные претензии к Кувейту, сорвал попытку переговоров и цинично вторгся в соседнюю страну. Рвавшие в столицу Эль-Кувейт танковые дивизии поддерживались масштабными ракетными ударами по гражданскому населению, авиацией и десантом с моря.

Тогда в мире должны были прозвучать странные призывы к "миру и разделу Кувейта по линии фронта". Голоса "голубей" стали бы громче, если бы четвертая в мире армия Ирака разбила маленькую кувейтскую и оккупировала всю территорию страны.

Можно было бы "аналитически говорить о том, что судьба Кувейта решена, не надо больше проливать ни капли крови и ни барреля нефти". Стабильные цены на энергоносители благо для всего мира – мощный аргумент. Или нет?

Но произошло совсем по-другому. Совет Безопасности уполномочил государства-члены ООН "использовать все необходимые средства, чтобы восстановить международный мир и безопасность в регионе". К подготовке операции были привлечены более 40 стран, армии шести государств приняли непосредственное участие в ударах по оккупационным силам Ирака. После воздушной операции более тысячи боевых самолетов территория Кувейта была освобождена за два дня.

Почему сегодня эта историческая хроника читается как фантастика? И в чем именно отличие абсолютно циничной агрессии путинской России от такой же агрессии саддамовского Ирака?

Источник: пост Подоляка в Telegram