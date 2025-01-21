Боявся повторити долю Саддама? Чому Путін замахнувся на гегемонію США у світі

Путін змінив зовнішньополітичні основи російської держави, каже політолог

До 2003 року Сполучені Штати були світовим політичним і економічним гегемоном, однак після початку війни в Іраку ситуація почала змінюватися. Росія і Китай почали підважувати провідну роль США у світі

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів доцент Інституту міжнародних відносин, кандидат політичних наук Микола Капітоненко. Він пояснив, що стало тригером занепаду США.

Більше про це читайте у публікації: "У нас немає союзників, — експерт-міжнародник про Трампа, гру Китаю та перспективи перемоги над Росією".

– Гегемонія будувалася (і досі заснована) на економічній ролі. Приблизно 20-22% світової економіки виробляється в США. Це рівень, на який вони вийшли в 1970-х роках і з того часу він залишається таким. Будувалася на американській могутності і на американській "м'якій" силі: здатності залучати союзників, подобатися іншим, розповсюджувати свої цінності. Це все працювало успішно до початку війни в Іраку в 2003 році. Після цього почались проблеми, – каже політолог.

За його словами, війна в Іраку розколола суспільну думку в самих США і на Заході.

– Вона суттєво зменшила "м'які" силові можливості, привабливість США у світі. Війна мала численні довгострокові ефекти. Один із них це те, що Росія стала розглядати американців як загрозу. Відповідно, щоб убезпечити себе від долі Саддама Хусейна, Путін змінив зовнішньополітичні основи російської держави. Він став проводити зовсім іншу зовнішню політику, – пояснює політичний експерт.

Відтоді цей тренд посилюється. І не стільки через послаблення США, скільки через посилення Китаю, зазначає Микола Капітоненко.

– Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна перетворився на глобальну державу. Китай – найбільша економіка світу за паритетом купівельної спроможності. Такого рівня конкуренції США не знали за останні 100 років. Економічний потенціал Радянського Союзу навіть у найкращі часи складав близько 30% від американського. А китайська економіка сьогодні більша, аніж американська і цей розрив збільшується. Тобто час працює проти США, – вважає міжнародник.

Він нагадав, що Китай – найбільший торгівельний партнер для більшості країн світу.

– Він – майстерня світу і підтягує під це інші країни, конвертуючи свої економічні можливості в політичні та дипломатичні. Тобто будує повноцінний альтернативний полюс сили. Чого не було в 2003 році, в 1990-х роках. Тоді здавалося, що жодна держава не зможе в осяжному майбутньому кинути виклик американській могутності. Відповідно, все те, що ми пов'язуємо із західним способом життя, західними інституціями, цінностями, – все опинилося в кризі, – каже політичний експерт.

На його думку, з 2009 року демократизація, яка теж була пов'язана з тріумфом західних цінностей, поступилася місцем зворотній тенденції.

– Збільшується кількість авторитарних країн і частка населення, яке живе в авторитарних режимах, більша. Демократія стає менш популярна. Формуються альтернативні коаліції, альянси різних незахідних держав. Загострюються регіональні конфлікти, у Заходу менше можливостей відстоювати свої інтереси й зрештою перемагати, – підсумував Микола Капітоненко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" помилку президента Кучми 20 років тому.