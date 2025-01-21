Новый глава Госдепартамента США назвал способ закончить войну в Украине

Вашингтон планирует воспользоваться своим влиянием, чтобы завершить войну

Новое руководство США решительно настроено достичь мира в Украине и принести долгосрочную стабильность в Европу. Однако там говорят, что для этого обеим сторонам придется пойти на компромиссы.

Об этом рассказал новый государственный секретарь США Марко Рубио в интервью ABC. По его словам, "трагический конфликт" был начат Владимиром Путиным и нанес огромный ущерб Украине, России, а также стабильности в Европе.

"Единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться", — сказал он.

Рубио отметил, что достижение мира будет включать в себя комплексные дипломатические шаги.

"Все стороны должны уступить, потому что ни Россия, ни Украина не могут достичь максимальных своих целей, которые у них были на этот конфликт", — сказал глава Госдепартамента.

При этом он подчеркнул, что этот путь не будет простым, а его элементы не будут проговариваться на пресс-конференциях или в интервью. Рубио также отметил, что США намерены использовать свои рычаги влияния, что не только закончить войну, но и чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

"Никто не хочет видеть, что конфликт вспыхнет с новыми силами спустя 2-3 года", — добавил Рубио.

Как сообщалось ранее, Сенат единогласно утвердил Рубио в качестве государственного секретаря США. В своем первом заявлении, он упомянул Украину и повторил слова Трампа о том, что война должна закончиться.