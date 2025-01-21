Хорошие отношения с Трампом и новые требования Путина: что сказал Зеленский в Давосе

Зеленский высказался о численности армий мира, планах Путина и отношениях с Трампом и Европой

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе речи он затронул вопросы возможных переговоров с РФ, участия войск КНДР в войне против Украины и будущего сотрудничества с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. "Телеграф" собрал основные заявления президента Украины.

Переговоры по окончании войны

По словам Президента, войну следует завершать не быстро, а справедливо. Зеленский подчеркнул, что на возможных переговорах Путин потребует сокращения украинской армии в пять раз, однако украинская сторона на это не согласится.

"Украинская армия насчитывает 800 000 солдат, за нами — французы — 200 000 человек. Мы должны быть вместе", — подчеркнул украинский лидер. В то же время, сейчас на территории Украины воюет 608 тысяч российских солдат. Но Россия может выставить и 1,5 млн. военных.

Военное присутствие КНДР

Президент также обнародовал данные о количестве северокорейских военных на территории РФ. По его данным, на Курщине сосредоточено более 60 тысяч российских военных и 12 тысяч северокорейцев, из которых 4 тысячи погибли.

"Битвы с привлечением северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну", — отметил Зеленский.

Отношения с США и будущее Европы

Президент рассказал о "очень хороших отношениях" с Дональдом Трампом. В то же время, он утверждает, что в США не верят в то, что Европа может принести им что-то значимое.

"Будет ли слушать Трамп Европу или вести переговоры с РФ и Китаем самостоятельно после окончания войны? Европа должна иметь это место", — считает президент.

Другие важные заявления

Зеленский обратил внимание на военно-промышленный потенциал сторон. По его словам, РФ производит в несколько раз больше боеприпасов, чем вся Европа вместе. При этом в России работает около 30 военных заводов, в то время как в Европе – 45.

"Путин вкладывает в военную промышленность все, а Европа — нет, хотя в странах ЕС больше возможностей для производства", — говорит президент. Россия нападет на другие страны также, если ее не остановить. Поэтому Европе нужно вкладывать в безопасность столько, сколько нужно, и самостоятельно о себе заботиться. А реальные гарантии безопасности для Украины также будут означать безопасность всей Европы.

РФ превращается в версию Северной Кореи, где человеческая жизнь ничего не значит, заявляет Зеленский.

Президент также предостерег от угрозы со стороны социальных сетей: "Судьба некоторых стран ЕС уже больше зависит от алгоритмов TikTok. Европа отстает в развитии искусственного интеллекта".

Также ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа. В своей речи на инаугурации он ни разу прямо не упомянул Украину.