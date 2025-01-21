Новий глава Держдепартаменту США назвав спосіб закінчити війну в Україні

Вашингтон планує скористатися своїм впливом, щоб завершити війну

Нове керівництво США рішуче налаштоване досягти миру в Україні та принести довгострокову стабільність до Європи. Проте там кажуть, що для цього обом сторонам доведеться піти на компроміси.

Про це розповів новий державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю ABC. За його словами, "трагічний конфлікт" був початий Володимиром Путіним і завдав величезних збитків Україні, Росії, а також стабільності в Європі.

"Єдиний спосіб розв'язати ці проблеми – повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності, і це важка робота дипломатії. США мають відіграти тут свою роль. Ми підтримували Україну, але цей конфлікт має припинитися", – сказав він.

Рубіо зазначив, що досягнення світу включатиме комплексні дипломатичні кроки.

"Всі сторони мають поступитися, тому що ні Росія, ні Україна не можуть досягти максимальних своїх цілей, які мали на цей конфлікт", — сказав глава Держдепартаменту.

При цьому він наголосив, що цей шлях не буде простим, а його елементи не промовлятимуться на пресконференціях чи інтерв’ю. Рубіо також зазначив, що США мають намір використати свої важелі впливу, щоб не лише закінчити війну, а й щоб забезпечити довгострокову стабільність у Європі.

"Ніхто не хоче бачити, що конфлікт спалахне з новими силами через 2-3 роки", — додав Рубіо.

Як повідомлялося раніше, Сенат одноголосно затвердив Рубіо як державного секретаря США. У своїй першій заяві він згадав Україну і повторив слова Трампа про те, що війна має закінчитися.