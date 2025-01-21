"У РФ будут неприятности, если...": главные заявления Трампа по Украине в первый день президентства

В США считают, что завершение войны без компромисса невозможно

После подписания ряда указов, президент США Дональд Трамп заявил о готовности завершить войну в Украине. По его словам, первым шагом станет разговор с лидером России Владимиром Путиным.

Как отметил Трамп в Белом доме, точный срок окончания войны он назовет после разговора с президентом РФ. Однако он уверен, что у Путина есть веские причины закончить это.

"Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он уничтожает Россию, не заключая соглашения ", – сказал Трамп журналистам в Белом доме после инаугурации.

По его словам, у России будут большие проблемы, если она не остановит войну. Экономика страны уже почти разрушена.

"Большинство людей думали, что война закончится через неделю. Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы он (Путин — ред.) закончил эту войну", – сказал Трамп.

В то же время, президент США не назвал дату разговора с Путиным, а лишь подчеркнул, что она непременно будет.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение об окончании войны, а Путин должен наконец-то усвоить, что он "разрушает Россию", не заключая соглашения.

" Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли этого Путин. Может так, а может и нет. Я не знаю. Но он должен заключить соглашение", — сказал Трамп.

По поводу санкции против РФ Трамп подчеркнул, что они сохранятся до завершения войны. Во время разговора с журналистами он в очередной раз повторил, что "война между Украиной и Россией не должна была бы начаться и не началась бы, будь он президентом" и заявил, что намерен ее завершить в ближайшее время.

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио считает, что Россия и Украина должны пойти на уступки, которые являются "естественной частью разрешения любого конфликта".

"Каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", — заявил Рубио.

Он не уточнил, о каких именно уступках может идти речь, но отметил, что окончательное решение будут принимать Россия и Украина. По его словам, сейчас прекращение войны является главным приоритетом Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп интересно ответил на вопрос о завершении войны за 24 часа.