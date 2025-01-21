"Америка вступает в золотую эпоху": посольство США в Украине сделало заявление

В дипведомстве имеют вісокие ожидания

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине поздравило первого человека в Правительстве нового президента США Дональда Трампа, который официально был утвержден в должности. Речь идет о Марко Рубио, ставшем Государственным секретарем страны.

"Поздравляем Марко Рубио с единодушным утверждением в должности Государственного секретаря США — первого в правительстве Президента Трампа. Америка возвращается и вступает в золотую эпоху", — говорится в сообщении.

Напомним, с 2011 года Рубио являлся республиканским сенатором от Флориды. Согласно заявлениям, сделанным им ранее, новый госсекретарь США считает, что Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией, не настаивая на возвращении всех своих территорий, оккупированных РФ.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров", — заявил Рубио NBC в сентябре этого года.

Он добавил, что конкретные сроки завершения войны неизвестны, однако каждая из сторон должна будет чем-то поступиться, потому что ни одна не сможет достичь своих максимальных целей. Также Рубио говорил, что новая администрация Белого дома может начать переговоры о прекращении огня в Украине "почти немедленно". По его словам, это станет приоритетом Трампа.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп по завершении инаугурационных мероприятий официально представил список кандидатов, которых он номинировал на ключевые должности в своей администрации. В списке есть кандидатуры, в том числе на должности руководителей министерства обороны, разведки и Государственного департамента, однако их должен утвердить Сенат США.