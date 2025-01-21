Сенат утвердил Марко Рубио в должности госсекретаря США: он уже успел сделать заявление о войне в Украине

Рубио считает, что для завершения войны обе стороны должны будут пойти на уступки друг другу

Сенат США 21 января одобрил утверждение Марко Рубио в должности нового государственного секретаря. Это первое назначение среди администрации нового президента США Дональда Трампа, которое было согласовано сенаторами.

Об этом сообщает CNN. За кандидатуру Рубио было предоставлено 99 голосов от обеих партий, поэтому бывший сенатор-республиканец получил должность, на которую его номинировал Трамп. Интересно, что Рубио раньше был критиком Трампа, однако в последний год резко изменил свою позицию.

Сам Рубио сказал в комментарии, что не может назвать ориентировочные временные раки прекращения войны в Украине. Однако он заявил, что каждой стороне боевых действий придется в "чем-то уступить".

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это достаточно понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно… Каждый раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется уступить в чем-то", – заявил он.

При этом Рубио добавил, что рано забегать вперед, а по поводу возможных уступок со стороны Украины ничего комментировать не станет. Зато пообещал, что переговоры, мол, начнутся "почти немедленно".

"Мы не будем забегать вперед, говоря о переговорах, и о том, что эти переговоры на таком уровне, с такими ставками, лучше проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах. И, очевидно, привлеченным странам, как россиянам, так и украинцам, придется принимать окончательные решения по поводу того, на что они согласились… это будет главным приоритетом президента, поэтому это будет почти немедленно. Фактически, кое-что с этого началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец. Россия является агрессором в этом конфликте, но эту войну следует закончить", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советники Трампа поддерживают идею исключить возможность членства Украины в НАТО из повестки дня и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта. При этом точные контуры мирного плана вновь избранного президента США активно обсуждаются.

При этом Киев уже предостерег Трампа и его администрацию от попыток заставить Украину пойти на переговоры с РФ. Сначала Украина и партнеры должны "заставить Россию почувствовать боль", прежде чем начинать переговоры по урегулированию войны. Иначе в Кремле могут стать смелее, а эти переговоры приведут к катастрофе.