Русские обнаглели. Политолог объяснил ошибку Трампа до переговоров с Путиным

Кремль может ставить предварительные условия и получит жесткий ответ

Президент США Дональд Трамп допустил тактическую ошибку, когда до начала мирных переговоров с Владимиром Путиным по Украине озвучил уступку об отказе Киеву в членстве в НАТО. Реакция россиян не заставила себя ждать.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он объяснил, чем ответил американский лидер.

— Я думаю, что и сам Трамп, и особенно его команда, почувствовали, что совершили тактическую ошибку, когда еще до переговоров в прошлом году и начале января 2025 начали озвучивать уступки в сторону русских: отказ от членства Украины в НАТО, постепенное уменьшение и отмена санкций. .

И русские обнаглели — потребовали большего. У Трампа это поняли и сказали: не хотите по-хорошему — будет плохо, и начали озвучивать угрозы и по санкциям, и по ценам на нефть, и по оружию, — говорит политический эксперт.

Он не исключил, если россияне будут ставить предварительные условия — спустя како-то время Трамп может инициировать законопроект о возобновлении военной помощи Украине.

— И не потому, что он хочет помочь Украине, а просто, чтобы давить на россиян в рамках переговорного процесса. Поэтому предпереговорная игра очень активная и она обостряется, — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин и Трамп тянут с переговорами по Украине, хотя и хотят их начала.