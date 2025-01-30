Росіяни знахабніли. Політолог пояснив помилку Трампа до переговорів з Путіним

Кремль може ставити попередні умови і отримає жорстку відповідь

Президент США Дональд Трамп припустився тактичної помилки, коли до початку мирних переговорів із Володимиром Путіним по Україні озвучив поступку щодо відмови Києву у членстві в НАТО. Реакція росіян не забарилася.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, чим відповів американський лідер.

— Я думаю що і сам Трамп, і особливо його команда, відчули, що зробили тактичну помилку, коли ще до переговорів минулого року і на початку січня 2025 почали озвучувати поступки в бік росіян: відмову від членства України в НАТО, поступове зменшення і скасування санкцій.

І росіяни знахабніли — почали вимагати більшого. У Трампа це зрозуміли і сказали: не хочете по-хорошому — буде по-поганому, і почали озвучувати погрози і по санкціях, і по цінах на нафту, і по зброї, — каже політичний експерт.

Він не виключив, якщо росіяни будуть ставити попередні умови — через певний час Трамп може ініціювати законопроект про відновлення воєнної допомоги Україні.

— І не тому, що він хоче допомогти Україні, а просто щоб тиснути на росіян в рамках переговорного процесу. Тому передпереговорна гра дуже-дуже активна і вона загострюється, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін і Трамп тягнуть із переговорами по Україні, хоча і хочуть їхнього початку.