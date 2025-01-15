Как изменить мнение Трампа об Украине в НАТО. Американский аналитик дал совет

Украина должна победить Россию быстро и окончательно, говорит Ян Бжезинский.

Соединенные Штаты и Германия против членства Украины в НАТО. А с избранием Дональда Трампа президентом Киев даже отдалился от приглашения в Альянс. Однако есть способ убедить нового американского лидера в том, что вступление Украины может отвечать его интересам.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский. Он объяснил, как изменить мнение Трампа.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Принудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, интервью с Яном Бжезинским".

— Что касается вступления Украины в НАТО, то позиция Трампа после его прихода может быть еще скептичнее, чем у Байдена, или даже против. Это может помешать вашей стране. Но есть возможность убедить Трампа изменить мнение, если представить это так, что отвечает его интересам, — говорит политолог.

По его мнению, если Трамп хочет избежать войн, в которые могут быть вовлечены Соединенные Штаты, особенно превращение конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и Азии в глобальный конфликт, он должен обеспечить скорую и окончательную победу Украины.

— Это заставило бы Россию обороняться и, возможно, сделало бы ее более сосредоточенной на собственных проблемах. Это станет сигналом для других гегемоний, которые Запад не может одолеть. Следовательно, для Трампа важно сделать победу Украины приоритетом во избежание превращения региональных конфликтов в глобальную катастрофу, — отмечает военный аналитик.

Если Трамп действительно хочет иметь убедительную политику национальной безопасности, основанную на мире посредством силы, уступки Путину в этой войне не являются правильным путем. Это будет восприниматься как признак слабости со стороны США и Трампа, — добавляет Ян Бжезинский.

Коснувшись вопроса изменений в НАТО, он согласился, что Альянсу нужны существенные реформы.

— Нам нужно больше тратить на оборону. Нам необходимо изменить наш подход и признать, что это не просто конфронтация с Россией, а фактически война с ней. Я удивлен, что Россия, которая явно ведет войну против НАТО, не заставила его признать эту войну. Поэтому необходимы дополнительные изменения, — считает американский эксперт. — Хорошая новость в том, что Альянс движется в этом направлении, но необходимо ускорить этот процесс.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский объяснил слова Трампа об Украине в НАТО и призвал не делать поспешные выводы.