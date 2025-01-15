Без НАТО в обозримом будущем: команда Трампа поддержала основные пункты его мирного плана

Продолжаются консультации по этому поводу

В целом советники Трампа поддерживают идею исключить возможность членства Украины в НАТО из повестки дня, по крайней мере в обозримом будущем, и заморозить конфликт по нынешним линиям фронта. При этом точные контуры мирного плана новоизбранного президента США продолжают активно обсуждаться.

Об этом сообщает издание Reuters. По данным ресурса, американские чиновники столкнулись с жестокой реальностью и поняли, что для урегулирования войны на Украине потребуются месяцы, а не дни.

Большинство высокопоставленных советников Трампа также выступают за предоставление Украине материальных гарантий безопасности, таких как создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими войсками. Также в обозримом будущем Украину не будут принимать в НАТО.

Это главные позиции мирного плана Трампа, которые поддерживают его советники.

При этом издание подчеркивает, что в последние месяцы Россия добилась значительных успехов на поле боя. И хотя это далось Кремлю огромной ценой в виде людей и техники, многие аналитики утверждают, что у Путина есть стимул медлить с заключением сделки, пока он пытается получить контроль над большей территорией Украины.

Напомним, глава России Владимир Путин отверг мирный план, разрабатываемый командой новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.

При этом 26 декабря Лавров заявил, что Москва готова пойти на диалог с администрацией Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине. Но Кремль надеется, что Белый дом как следует "вникнет в причины конфликта".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп активно давит на страны Европейского Союза, пытаясь заставить их оказывать Украине больше военной помощи. Казалось бы, это хорошая новость, но есть нюанс: таким образом Трамп планирует значительно сократить военную помощь Украине со стороны США.