"Европа станет у ног хозяина". Трамп не прошел мимо заявления Путина

Путин говорил, что Трамп "наконец-то возобновит порядок в Европе"

В понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth перепостил заявление главы России Владимира Путина. В нем он говорил, что Европа "встанет у ног хозяина".

Как видно на фото, Трамп никак не подписал этот репост, а разместил его в сети. Отметим, что вышеуказанными словами о Европе Путин комментировал угрозы США ввести пошлину в отношении ЕС.

Эти слова недавно прозвучали в очередном интервью Путина, во время которого он даже похвалил Трампа, ведь он "наконец-то возобновит порядок в Европе".

"Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью он достаточно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они станут у ног хозяина и немного помашут хвостами. Все станет на свои места", — сказал Путин.

Вероятно, именно отсылки в этих словах на "силу" Трампа и побудили его сделать репост. Однако пока это ни одна из сторон официально не комментировала.

Напомним, 9 февраля Дональд Трамп сказал, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он хотел договориться с главой Кремля о прекращении войны в Украине. Путин заверил его, что "хочет, чтобы люди перестали умирать" во время войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп может заставить Путина освободить Донбасс.