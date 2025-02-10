Келлог представит Трампу несколько вариантов окончания войны в Украине, — СМИ

Советник Трампа проведет консультации со всеми странами НАТО по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог готовится представить ему несколько вариантов, как можно завершить войну в Украине. Келлог уже обсуждает предстоящие предложения с американскими союзниками.

По информации западных дипломатов, команда Трампа намерена представить конкретный план действий в ближайшее время. Об этом пишет Semafor со ссылкой на трех чиновников из западных стран.

По словам собеседников, Келлог планирует провести консультации с представителями всех стран НАТО. В ходе недавних встреч он заявил, что хочет согласовать будущие решения с каждой страной Альянса.

В Вашингтоне ожидают скорого представления этого плана. В то же время сам Келлог опроверг информацию о том, что обнародует свои предложения на Мюнхенской конференции по безопасности.

Тем временем Дональд Трамп подтвердил факт общения с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны. Когда журналисты The New York Post поинтересовались количеством разговоров между ними, Трамп уклонился от ответа, сказав: "Лучше об этом не говорить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Москве впервые подтвердили контакты с США. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.