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Трамп может заставить Путина освободить Донбасс: экономист озвучил сценарий

Автор
Евгений Устименко ,
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Зеленский может говорить с Трампом по добыче редкоземельных металлов Новость обновлена 08 февраля 2025, 11:15
Зеленский может говорить с Трампом по добыче редкоземельных металлов. Фото Коллаж "Телеграфа"

По мнению экономиста, вероятный ультиматум Трампа Путину может быть положительным сигналом для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине наладить поставки редкоземельных металлов в обмен на продление помощи в войне с Россией. Однако крупнейшие месторождения этих металлов, включая литий, находятся на оккупированных территориях, а значит, для Трампа важно, чтобы Владимир Путин отдал приказ российским войскам уйти из этих регионов, в том числе из Донбасса.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко. По его мнению, если это произойдет, это может быть успешным сигналом для Украины. Ведь в таком случае Трамп будет давить на Путина и потребовать уйти с этих территорий.

Иначе против России будут ужесточены санкции, а возможно, введены еще и новые, уверен эксперт.

— Давить он может однозначно сильнее. Ради этих ресурсов Трамп может экономическими методами заставить Путин уйти из Донбасса, — говорит Охрименко.

Отвечая на потенциал вышеупомянутых ресурсов, эксперт отметил: во времена независимой Украины детальную геологическую разведку в этих районах не проводили, а значит, трудно сказать, насколько эти ресурсы реальны.

— Во-первых, денег не было, а во-вторых, если и будем когда-то их добывать, то надо привлечь зарубежные, в том числе сделавшие это американские компании. Потому что наши мощности сегодня нереальны. Если добывать ресурсы, придется привлекать зарубежные инвестиции, — резюмировал Охрименко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами, включая США, которые заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов. Об этом заявил Владимир Зеленский.

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