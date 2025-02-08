Трамп может заставить Путина освободить Донбасс: экономист озвучил сценарий

По мнению экономиста, вероятный ультиматум Трампа Путину может быть положительным сигналом для Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине наладить поставки редкоземельных металлов в обмен на продление помощи в войне с Россией. Однако крупнейшие месторождения этих металлов, включая литий, находятся на оккупированных территориях, а значит, для Трампа важно, чтобы Владимир Путин отдал приказ российским войскам уйти из этих регионов, в том числе из Донбасса.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко. По его мнению, если это произойдет, это может быть успешным сигналом для Украины. Ведь в таком случае Трамп будет давить на Путина и потребовать уйти с этих территорий.

Иначе против России будут ужесточены санкции, а возможно, введены еще и новые, уверен эксперт.

— Давить он может однозначно сильнее. Ради этих ресурсов Трамп может экономическими методами заставить Путин уйти из Донбасса, — говорит Охрименко.

Отвечая на потенциал вышеупомянутых ресурсов, эксперт отметил: во времена независимой Украины детальную геологическую разведку в этих районах не проводили, а значит, трудно сказать, насколько эти ресурсы реальны.

— Во-первых, денег не было, а во-вторых, если и будем когда-то их добывать, то надо привлечь зарубежные, в том числе сделавшие это американские компании. Потому что наши мощности сегодня нереальны. Если добывать ресурсы, придется привлекать зарубежные инвестиции, — резюмировал Охрименко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина открыта к сотрудничеству с партнерами, включая США, которые заинтересованы в разработке залежей редкоземельных металлов. Об этом заявил Владимир Зеленский.