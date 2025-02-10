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"Європа стане біля ніг господаря". Трамп не пройшов повз заяви Путіна

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп репостнув заяву Путіна Новина оновлена 10 лютого 2025, 17:48
Дональд Трамп репостнув заяву Путіна. Фото Колаж "Телеграфу"

Путін казав, що Трамп "нарешті відновить порядок у Європі"

У понеділок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth перепостив заяву очільника Росії Володимира Путіна. У ній він казав, що Європа "встанет у ног хозяина".

Як видно на фото, Трамп ніяк не підписав цей репост, а лише розмістив його у мережі. Зазначимо, що вищевказаними словами про Європу Путін коментував погрози США ввести мито щодо ЄС.

Ці слова нещодавно пролунали в черговому інтерв'ю Путіна, під час якого він навіть похвалив Трампа, адже він "нарешті відновить порядок у Європі".

"Запевняю вас: Трамп із його характером, із його наполегливістю він досить швидко наведе там порядок. І всі вони, ви побачите — це станеться швидко, скоро — всі вони стануть біля ніг господаря і трішки помахають хвостами. Все стане на свої місця", – сказав Путін.

Ймовірно, саме посилання у цих словах на "силу" Трампа і спонукали його зробити репост. Проте наразі це жодна зі сторін офіційно не коментувала.

Нагадаємо, 9 лютого Дональд Трамп сказав, що провів телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним. Він хотів домовитись із главою Кремля про припинення війни в Україні. Путін запевнив його, що "хоче, щоб люди перестали гинути" під час війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може змусити Путіна звільнити Донбас.

Теги:
#США #Володимир Путін #Дональд Трамп