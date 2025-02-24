Трамп захотів допомогти російській економіці

У Білому домі продовжують переговори з росіянами

Президент США Дональд Трамп повідомив про "серйозні переговори" з Володимиром Путіним з питань економічного розвитку та завершення війни в Україні. Крім того, він очікує, що угоду щодо українських мінералів буде підписано незабаром.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth. За його словами, війна добігає кінця.

У своєму повідомленні він згадав про участь у саміті "Великої сімки", яку зібрав прем’єр Канади Джастін Трюдо. Примітно, що Трамп назвав його "губернатором", ніби натякаючи на свої плани щодо приєднання країни до США.

Трамп також зазначив, що він розповів про важливість підписання угоди щодо мінералів з Україною і вважає, що це станеться незабаром.

"Ця угода, яка є "Економічним партнерством", гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця", — написав він.

Примітно, що раніше у проєкті угоди йшлося про 500 мільярдів доларів.

Він додав, що також веде переговори з Путіним про завершення війни та націлений на підписання низки "великих угод щодо економічного розвитку" між США та РФ. Трамп каже, що "переговори відбуваються дуже добре".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що сподівається на завершення війни у 2025 році. Однак він наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки, щоб уникнути повторного нападу через десятиліття.