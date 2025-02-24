Речь не о трех годах: Зеленский дал прогноз о завершении войны

Украина нуждается в гарантиях безопасности

В Киеве надеются, что российское вторжение удастся завершить в текущем году. При этом там настаивают на получении прочных гарантий безопасности, чтобы избежать повторного нападения России.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции к третьей годовщине полномасштабной войны. Его выступление транслировалось в youtube-канале Офиса президента.

"Мы надеемся, что сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. Это очень сложно — всем нашим странам проходить эту войну, со всем уважением к военным… Я не могу говорить о трех годах", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что без прочных гарантий Россия может совершить повторное вторжение через 10 лет, если Запад не будет к этому готовым.

"Они не вернутся, если мы поставим их на их место, на их территорию, и если Украина будет в ЕС и НАТО в ближайшем будущем. Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, Альянс и единство", — добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, Зеленский накануне сказал, что готов покинуть свой пост. Однако взамен он хочет получить четкие гарантии безопасности для Украины.