Условия стали более жесткими: США передали новый вариант сделки по украинским ископаемым

Белый дом не хочет включать в соглашение тему гарантий безопасности

Киев и Вашингтон начали работу над новым соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине. Хотя пока детали сделки неизвестны, но в СМИ уже появилась информация о том, что она будет еще более жесткой, чем предыдущая.

Об этом пишет NV со ссылкой на свои пятерых людей, которые работают над новой редакцией проекта. Отмечается, что новая версия соглашения была получена 21 февраля и должна бы разблокировать дальнейшее сотрудничество сторон.

В частности издание пишет, что Вашингтон предлагает закрепить за собой 100% собственности будущего фонда и разделить взносы в соотношении два к одному. То есть Украина внесет две трети будущими поступлениями от добычи, а американцы — треть, которую уже предоставили в виде оружия. Размер фонда предлагается установить в размере 500 миллиардов, а сделка должна охватить не только минералы, но также нефть и газ. Доходы от портов в сделку не входят.

Отмечается, что США считают сделку исключительно коммерческой и не хочет включать в нее вопросы гарантий безопасности. Кроме того, они не берут в себя никаких обязательств по инвестициям. Киев в свою очередь предлагает пересмотреть размер фонда и включить необходимость использования его денег исключительно для инвестиций в Украине.

Источники издания считают сделку более жесткой, чем предыдущая версия.

При этом большинство экспертов, которые привлечены к работе над соглашением отмечают, что сейчас важнее разблокировать дальнейшее сотрудничество с США, чем обсуждать детали исполнения соглашения. Они считают, что обсуждение нюансов может растянуться на длительное время и может проводиться даже с будущими президентами США после Трампа.

Тем временем издание New York Times пишет, что новый проект соглашения также включает положения о доходах с территорий, в настоящее время оккупированных Россией. Доля доходов от ресурсов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66 процентов.

В пересмотренном предложении говорится, что Штаты могли бы реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины, в том числе путем инвестирования в развитие недр и инфраструктуры страны.

На фоне этого уже начали звучать предположения, что в нынешнем виде сделка после подписания работать все равно не будет.

Напомним, что президенту Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения с США о редкоземельных металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что работа над подписанием документа начнется уже с понедельника.