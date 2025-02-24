Россия не выигрывает войну. Подсчет "на пальцах" от западных экспертов, почему она еле держится

Истощение — одна из причин, по которой Москва согласилась на переговоры, полагают аналитики

Как долго Россия сможет продолжать свою агрессию против Украины? Ответ на этот вопрос искали ведущие эксперты из США и Европы на круглом столе, который накануне трехлетней годовщины начала широкомасштабного вторжения организовал в Вашингтоне Atlantic Council — аналитический центр при Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Телеграф" послушал дискуссию аналитиков, обобщил мысли, высказанные на мероприятии, и предлагает познакомиться с основными выводами экспертов о состоянии российских ресурсов и способностях Путина продолжать войну.

Солдаты заканчиваются. Большинство россиян, желавших воевать за деньги, уже на фронте

Вопреки утверждениям российской пропаганды, россияне, в большинстве своем, не горят желанием бескорыстно воевать за непонятные цели "демилитаризации" и "денацификации". За деньги – соглашаются, а бесплатно — нет. По словам Джона Хербста, старшего директора Евразийского центра Атлантического совета, экс-посла США в Украине, на начальном этапе вторжения Кремль попробовал было набирать в армию людей бесплатно, однако частичная мобилизация, объявленная Путиным, спровоцировала массовое бегство мужчин за границу. Впредь с принудительным бесплатным рекрутингом в Кремле решили не рисковать. Придумали, как вербовать солдат за деньги.

Идея заключалась в том, чтобы за подписание контракта на службу в армии платить из региональных бюджетов, сократив, таким образом, расходы перенапряженного федерального бюджета.

Поначалу эта схема привлечения пушечного мяса работала. Как отмечает, сотрудник Немецкого института по международным отношениям и безопасности (SWP), доктор Янис Клюге, который проанализировал расходы на вербовку рекрутов примерно в 20 российских регионах, с ростом вознаграждения количество привлекаемых новобранцев увеличилось. В 2024 году Кремлю, по словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, якобы удалось привлечь 440 тыс. новых солдат. Однако в 2024 году темпы потерь живой силы ВС РФ возросли. ВСУ перемололи на фронте в прошлом году 434 тыс. российских солдат – это примерно столько, сколько призвали.

По оценке Яниса Клюге, большинство российских регионов к концу 2024 года достигли потолка набора, который установила им Москва. Модель вербовки рекрутов с помощью финансовых стимулов уже не способна увеличить численность российских войск, соглашаются с немецким экспертом аналитики из американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, даже более высокие бонусы за подписание контракта в будущем не смогут резко нарастить приток новобранцев, поскольку большая часть граждан России, которых стимулируют деньги, уже пошли служить в армию.

Кроме того, затраты на бонусы военнослужащим сильно истощили бюджеты российских регионов. Региональные власти направляют для участников войны в Украине в среднем около 23% всех социальных выплат. Но есть регионы, где на счета рекрутов и семей погибших уходит до 83% социальных расходов. Т.е. органы социальной защиты российских субъектов отдают контрактникам деньги, которые в мирное время шли на помощи детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам, людям с инвалидностью и другим уязвимым слоям населения. Так, например, на выплаты контрактникам власти Ставропольского края выделили в 12 раз больше денег, чем детям-сиротам, и в 6 раз больше, чем безработным жителям региона. Региональные власти понимают, что дальнейшее увеличение размера выплат военнослужащим грозит разрушением системы социальной защиты населения. Не случайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в октябре 2024 года уговаривал Министерство обороны России сократить квоту на набор солдат в его регионе.

Текущий ежемесячный темп набора новых солдат в России равен (либо немного ниже) темпу потерь ее армии. Поэтому, Кремль не может набрать человеческие ресурсы, необходимые для поддержания нынешнего темпа наступательных операций, — делают вывод эксперты ISW.

ВСУ уничтожают технику врага быстрей, чем российский ВПК ее восстанавливает

В России существует только один завод, производящий новые танки, — "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. На пике своего производства в 2017—2018 годах он изготавливал около 230 новых танков в год. Сегодня "Уралвагонзавод" производит не более 90 новых танков в год и еще 100 восстанавливает. Три других российских танкоремонтных завода могут восстанавливать около 17 танков в месяц каждый. То есть все предприятия России могут поставить в войска около 800 танков в год.

"Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Февраль 2024 гола

"Курганмашзавод", единственный в России завод по производству БМП, на пике своего производства в поздние советские годы изготавливал до 2000 БМП 2 в год. Перед широкомасштабным вторжением, в 2021 году "Курганмашзавод" произвел 115 БМП 3. В 2023—2024 годах, кратно увеличив мощность, "Курганмашзавод", со всеми включенными в его состав производственными площадками, изготовлял и восстанавливал не более 60 бронированных машин (БМП, БТР) в месяц, то есть около 700 в год.

Серийный выпуск новых ствольных артиллерийских систем до 2022 года в России осуществлялся только на одном предприятии – "Уралтрансмаш", на котором собирались новые самоходные установки 2С19М2 "Мста-СМ" и проводилась модернизация старых.

В настоящее время только два завода в России оснащены специализированными станками, способными изготавливать орудийные стволы. Суммарная мощность этих предприятий позволяет производить около 50 стволов в год. Для справки, Украина к октябрю 2024 года вышла на производство почти 20 САУ "Богдана" в месяц.

Эксперты считают , что такие темпы производства не позволяют России компенсировать высокие потери боевой техники.

Ремонт подбитых БМП армии РФ в полевых условиях, иллюстрация из публикации журнала "Материально-техническое обеспечение" №10 за октябрь 2024 года

До последнего времени российскую армию выручали запасы советской бронетехники и артсистем, находившихся на базах хранения. Например , с 2023 года массовым восстановлением боевых машин (БМП, БМД , БТР и МТЛБ различных модификаций), законсервированных на базах хранения, занимались не менее 14 предприятий в разных уголках России. Но советский ресурс заканчивается — аналитики прогнозируют , что Россия полностью исчерпает запасы военного оборудования к концу 2025 года или в 2026 году.

Британский международный институт стратегических исследований (IISS) оценил , что Россия в 2024 году смогла построить, отремонтировать и восстановить около 1500 танков и 2800 боевых бронированных машин (БМП и БТР). В том же году украинские войска, по консервативной оценке , IISS, которая значительно отличается от данных Генштаба ВСУ, уничтожили 1400 российских основных боевых танков и более 3700 российских БМП и БТР. Т.е. количества поставленных в войска танков едва хватило для замены выбывших, а количество произведенных и восстановленных БМП и БТР и вовсе не покрыло понесенные потери.

Эксперты сошлись во мнении , что, учитывая ограниченные возможности российской оборонной промышленности и истощение запасов оружия советской эпохи, Москва не сможет в среднесрочной и долгосрочной перспективе компенсировать растущие потери боевой техники.

Корейские снаряды не помогли Путину получить огневое превосходство

Крупнейшим производителем снарядов в России является ОАО "Завод Пластмасс" в Копейске. С начала войны это предприятие в пять раз нарастило производство боеприпасов. По словам западных экспертов , которые ссылаются на данные разведки НАТО, сегодня российские предприятия способны производить до 250 000 артиллерийских снарядов в месяц. Это примерно столько, сколько производят страны НАТО вместе взятые. Однако даже такого количества снарядов России не хватает для поддержания темпа стрельбы, который был на начальном этапе вторжения. По словам аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), темп стрельбы российской артиллерии с июня 2022 года был "довольно стабильным" между 7000 и 16 000 выстрелов в день, в среднем около 10 000 в день или около 300 000 в месяц. Такой темп стрельбы выше среднего темпа производства артиллерийских выстрелов на предприятиях России. Дефицит покрывался за счет советских запасов и позже поставок из Северной Кореи. До 60% артиллерийских снарядов, которые российские войска выпускали во второй половине 2024 года, были корейскими .

Предыдущее соотношение артиллерийского превосходства России над Украиной, составлявшее 5:1, к декабрю 2024 года сократилось до 1,5:1 и, вероятно, продолжит снижаться при сохранении текущих тенденций, считают эксперты из ISW.

Причинами выравнивания соотношения артиллерийского огня западные эксперты называют ограниченные возможности производственных линий российских оборонных заводов, трудности с доставкой большего количества боеприпасов на линию фронта, удары украинских беспилотников по стратегическим запасам боеприпасов на территории агрессора, а также увеличение поставок артснарядов западными партнерами.

Эксперты считают , что российский ВПК не может производить или закупать достаточно артиллерийских боеприпасов для удовлетворения текущих оперативных потребностей в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Деньги у РФ все-таки заканчиваются

Общие расходы России на оборону в 2024 году составили около 13,3 трлн рублей, что на 2,5 трлн рублей больше запланированного, подсчитал Янис Клюге. Эта сумма составила 7—8% ВВП. В бюджете доля военных расходов составляет 32,5%.

В 2025 году Россия выделила на военные цели 17 триллионов рублей (около 177 миллиардов долларов США), то есть 7,5% ВВП (на оборону 13,5 трлн рублей и национальную безопасность 3,5 трлн рублей). В структуре расходов госбюджета военные расходы составляют около 41%.

Хотя интенсивность войны в Украине не сильно изменилась за последний год, российские расходы на войну выросли и в реальном выражении, и как доля ВВП, и как доля бюджета, отмечает Янис Клюге. В 2021 году военные расходы России составляли 3,6% ВВП. Для справки , среди стран НАТО наибольшая доля расходов на оборону к ВВП у Польши – 4,12%, на втором месте Эстония – 3,43%, расходы США на оборону составляют 3,38%, а восемь стран альянса еще не достигли 2% ВВП.

Такую огромную финансовую нагрузку на бюджет в 2022-23 годах Москва смогла профинансировать за счет исторического бума экспорта энергоносителей. "Однако с 2023 года доходы Москвы от продажи ископаемого топлива сократились из-за санкций и падения цен на ископаемое топливо", —говорит бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. В результате, по состоянию на январь 2025 года отрицательное сальдо платежного баланса России составило 700 млн долларов США по сравнению с профицитом в размере 2,9 млрд долларов США в январе 2024 года.

Как следствие, в январе 2025 года дефицит бюджета России увеличился более чем в 10 раз — со 124 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов США) в январе 2024 года до 1,7 трлн рублей (около 18,6 млрд долларов США) в январе 2025 года.

Дефицит такого масштаба Москва покрывает из Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда ранее на черный день складывались деньги от экспорта энергоносителей. К январю 2025 года Москва исчерпала уже две трети ФНБ. По мнению шведского экономиста Андерса Ослунда, последние ликвидные резервы России могут закончиться в 2025 году, если текущие тенденции сохранятся. Денег в российской кубышке осталось не так много чтобы пережить финансовые проблемы, вызванные, например, снижением цен на нефть.

По мнению Яниса Клюге, в данной ситуации единственным выходом для Кремля будет сокращение невоенных расходов, повышение налогов и отсрочка инвестиционных расходов. От этого способность России вести войну в Украине напрямую не пострадает, но экономические трудности ослабят оптимизм населения и заставят правительство идти на политические компромиссы, прогнозирует эксперт.

Эксперты считают, что Путин в последние месяцы бравурными отчетами о мощи своей армии и успехах экономики умело маскирует плачевное положение дел в России. "Россия не выигрывает войну — мы находимся на стадии ее ослабления, и прав Зеленский, когда говорит, что Украина и Запад должны продолжать давление", — подытожил Стивен Фредерик Старр, американский эксперт по России, председатель Института Центральной Азии и Кавказа Американского совета по внешней политике.

Истощение — одна из причин, по которой Москва согласилась на переговоры о прекращении войны, — делают вывод большинство аналитиков. Таким способом Кремль надеется получить либо дипломатическую победу, либо передышку для восстановления сил для новой атаки на Украину. Однако Соединенные Штаты, по мнению экспертов, могут использовать огромные проблемы, с которыми Россия сталкивается в 2025 году, в качестве рычага для обеспечения критических уступок Кремля в текущих переговорах.