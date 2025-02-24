Война теперь "конфликт", а Путин не агрессор? В ООН приняли важные изменения

Украина выиграла первый раунд противостояния с США в ООН

В понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Генеральная ассамблея ООН приняла две резолюции по российско-украинской войне.

Об этом пишет "РБК-Украина". В спорный американский текст в итоге внесли изменения.

Коллективная резолюция

В первую очередь был принят документ с требованием к Российской Федерации немедленно вывести свои войска из Украины. Эту резолюцию под названием "Содействие достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" Украина внесла совместно с более чем 50 государствами. "За" проголосовали 93 государства, "против" — 18 стран, 65 государств воздержались.

Американская резолюция

Что касается резолюции, которую инициировали США, то здесь "за" проголосовали 89 стран, "против" — 8 и воздержались — 70. При этом Украина входит в число последних.

В первоначальном тексте не указывалось, что Россия является агрессором, также там не было призыва к Москве вывести ее войска с оккупированных территорий. Но Генассамблея внесла поправки, которые, в частности, заменили слова "конфликта между Российской Федерацией и Украиной" — словами "полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину".

После таких изменений в зале нашлось достаточно голосов за измененную американскую резолюцию. При этом США — воздержались, а РФ проголосовала "против", хотя ранее ее представитель в ООН Василий Небензя похвалил документ, предложенный США, и назвал его "выбором в пользу четких и реалистичных шагов, которые позволят завершить боевые действия в ближайшее время".

США отдают свой голос против Украины вместе с Эритреей и Буркина-Фасо

Примечательно, что против резолюции, предложенной Украиной, кроме России, Беларуси и и нескольких африканских стран, выступили США, Венгрия и Израиль. В то же время Китай и Иран воздержались. А вот Болгария и Сербия проголосовали "за".

"К слову, Штаты имели свой проект постановления. На три абзаца. Где слова "агрессия" не было. В то же время были "стороны" и "украинский конфликт". США через дипломатические каналы потребовали снять наш проект с рассмотрения. Мир действительно не такой, каким был три года тому назад", — прокомментировал сегодняшние события глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчук, подчеркнув, что первое публичное противостояние Украина-США в ООН мы выиграли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании стран G7. На нем также присутствовал и глава США Дональд Трамп.