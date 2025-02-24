Трамп відповів, чи вважає Путіна диктатором

Американський президент розповів, що думає про главу Кремля

Президент США Дональд Трамп не став називати Володимира Путіна диктатором. При цьому він додав, що є шанс на "дуже хороше врегулювання між різними країнами".

Про це він повідомив під час зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном. Його виступ транслювався в ефірі американських каналів.

"Я не використовуватиму це слово легковажно", — сказав він.

Далі він швидко змінив тему та розповів про те, що є шанси на врегулювання ситуації "між різними країнами". Він додав, що йдеться про Європу та Україну, "як частину всієї цієї ситуації". При цьому Трамп сказав, що "інша сторона" також має багато підтримки.

"Це жорстока війна, але я думаю, що ми близькі до її вирішення", — сказав президент США.

Нагадаємо, 19 лютого у посту у своїй соцмережі Truth Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" та погрожував ризиками "втратити країну".

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив, що колись вирушить до Москви, коли війну буде завершено. Однак він додав, що не йдеться про 9 травня.

Також у понеділок, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Генеральна асамблея ООН ухвалила дві резолюції щодо російсько-української війни. США голосували проти української резолюції, де Москву називають агресором.