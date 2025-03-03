Трамп против Конгресса: в США возник бюджетный кризис

Уже через две недели в США может начаться шатдаун

Шатдаун правительства может произойти в США из-за попытки Дональда Трампа получить новые полномочия по расходам. Финансирование закончится менее чем через две недели, если законодатели не продлят его.

Об этом сообщает The Washington Post. По информации издания, республиканские переговорщики прекратили переговоры на выходных, не достигнув согласия по общей сумме расходов федерального правительства на 2025 финансовый год.

Демократы заявили, что эта сумма не имеет значения, если Трамп откажется тратить деньги по закону. Трамп и его советники утверждают, что президент имеет право содержать средства, которые Конгресс предписывает потратить.

Демократы требуют от республиканцев и Белого дома заверений, что администрация потратит деньги, предусмотренные каким-либо новым законом. "Деньги просто разворовываются. Они воруют средства, которые должны уйти американским семьям и предприятиям", — заявила представитель Роза ДеЛауро (Коннектикут).

Трамп и Маск утверждают, что их сокращения направлены на искоренение расточительства. Конгрессмены-республиканцы поддерживают позицию администрации.

"Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе настойчиво работают над финансированием правительства, которое должно проходить на двухпартийной основе", — заявил высокопоставленный представитель администрации.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) назвал требования демократов "грубым нарушением разделения властей". "Для нас это бесперспективно, и демократы это знают, поэтому, похоже, они сейчас находятся в положении, когда делают отдельные законопроекты об ассигнованиях практически невозможными", — сказал Джонсон.

Глава Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Том Коул (республиканец, Оклахома) заявил: "Как я и хотел бы напомнить моим друзьям-демократам, республиканский Сенат и республиканская Палата представителей не собираются ограничивать президента-республиканца, особенно президента, который должен подписать законопроект".

Демократы оказывают влияние даже на меньшинстве. В Палате представителей внутренние разногласия Республиканской партии заставляют Джонсона полагаться на голоса демократов.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп анонсировал "большой вечер" и придумал себе новый "титул". В частности, он назвал себя "единственным президентом", не отдавшим ни одной украинской земле России под руководством Путина.