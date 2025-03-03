Американский президент сказал, что "завтрашний вечер будет большим"

Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений. Он назвал себя "единственным президентом", не отдавшим никакой украинской земли России под руководством Путина.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. В своем посту Трамп написал: "Единственный президент, не отдавший ни одной украинской земли путинской России, это президент Дональд Трамп. Помните это, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с удовольствием обнародуют все, что они говорят!"

Также Трамп анонсировал важное заявление, отметив: "Завтрашний вечер будет великим. Я скажу как есть". Правда, детали "великого вечера" пока не известны.

Это заявление появилось на фоне недавнего инцидента в Белом доме, когда Владимир Зеленский неожиданно покинул Овальный кабинет во время спора по поводу условий соглашения о полезных ископаемых. Трамп обвинил Зеленского в нежелании достичь мира с Россией и, вероятно, приказал ему покинуть помещение. Действия президента США Дональда Трампа восприняли как поддержку России.

Также ранее Телеграф писал, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Он хочет дожать всех для прекращения огня.