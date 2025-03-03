Шатдаун уряду США: коли може статися і як причетний Трамп

Вже за два тижні в США може початися шатдаун

Шатдаун уряду може статися у США через спробу Дональда Трампа отримати нові повноваження щодо витрат. Фінансування закінчиться менш ніж за два тижні, якщо законодавці не продовжать його.

Про це повідомляє The Washington Post. За інформацією видання, республіканські переговорники припинили перемовини на вихідних, не досягнувши згоди щодо загальної суми витрат федерального уряду на 2025 фінансовий рік.

Демократи заявили, що ця сума не має значення, якщо Трамп відмовиться витрачати гроші згідно із законом. Трамп і його радники стверджують, що президент має право утримувати кошти, які Конгрес наказує витратити.

Демократи вимагають від республіканців і Білого дому запевнень, що адміністрація витратить гроші, передбачені будь-яким новим законом. "Гроші просто розкрадаються. Вони крадуть кошти, які мають піти американським сім’ям і підприємствам", — заявила представник Роза ДеЛауро (Коннектикут).

Трамп і Маск стверджують, що їхні скорочення спрямовані на викорінення марнотратства. Конгресмени-республіканці підтримують позицію адміністрації.

"Президент Трамп і республіканці в Конгресі наполегливо працюють над фінансуванням уряду, яке має відбуватися на двопартійній основі", — заявив високопоставлений представник адміністрації.

Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець із Луїзіани) назвав вимоги демократів "грубим порушенням розподілу влади". "Для нас це безперспективно, і демократи це знають, тому, схоже, вони зараз перебувають у становищі, коли роблять окремі законопроєкти про асигнування практично неможливими", — сказав Джонсон.

Голова Комітету з асигнувань Палати представників Том Коул (республіканець, Оклахома) заявив: "Як я і хотів би нагадати моїм друзям-демократам, республіканський Сенат і республіканська Палата представників не збираються обмежувати президента-республіканця, особливо президента, який має підписати законопроєкт".

Демократи мають вплив навіть у меншості. У Палаті представників внутрішні розбіжності Республіканської партії змушують Джонсона покладатися на голоси демократів.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп анонсував "великий вечір" і придумав собі новий "титул". Зокрема, він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав жодної української землі Росії під керівництвом Путіна.