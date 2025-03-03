Политика Трампа это удар по доверию во время войны: Ющенко прокомментировал отношения Украины с Америкой

Ответом на новые вызовы должна быть крепкая коалиция международных партнеров, поддерживающих победу Украины

Окончание войны в Украине должно быть справедливым, поэтому Дональду Трампу и новому руководству США нужна мудрость для поиска формул гарантий безопасности и сохранения независимости украинского государства. Виктор Ющенко пишет, что Америка была опорой для нашей страны, которая боролась за демократию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ющенко отметил, что горько видеть, когда унижение проявилось во время войны.

"Последние 20 лет Соединенные Штаты были опорой украинцев, которые боролись за демократию! (…) и лидерство в этом играли Соединенные Штаты. Этот диалог никогда не происходил из-за унижения – и тем более горько видеть, когда это вдруг проявилось во время войны. Когда вместо поддержки и сотрудничества мы увидели беспрецедентное отчаяние", — написал третий президент Украины.

Ющенко отметил, что сегодня Украина остро нуждается в лидерстве и единстве. "Не дискуссий о дипломатическом протоколе или костюме, а политической мудрости для поиска формул гарантий безопасности, условий справедливого мира и сохранения независимости нашего государства. Президент Владимир Зеленский является демократическим лидером, который делает невероятную работу и сплачивает международных партнеров Украины вокруг целей мира и остановки агрессора", — подчеркнул он.

"Принуждение к миру – это известная российская тактика, которую россияне применили в Грузии в 2008 году. Последствия этого известны и поучительны. Российская пропаганда сегодня расшатывает весь мир. Когда из Кремля говорят, что в Украине диктатура – это политическая шизофрения", — считает Ющенко.

По его мнению, ответом на эти вызовы должна быть крепкая коалиция международных партнеров, поддерживающих победу Украины. "Вместе мы можем сделать планы агрессора невозможными и заставить его заплатить за все. Этот путь никогда не был простым, но никакие манипуляции, психологическое давление и унизительное обесценивание украинского народа не должны отвлекать нас от главного: мы знаем, кто начал войну", — уверен третий Ющенко.

"Украине нужна широкая международная поддержка в противостоянии с агрессором. Вооруженным силам нужна амуниция, боеприпасы, возможности обучения и разведки. На нашем государстве большая миссия – от нашей победы зависит, каким будет мир в ХХІ веке", — подчеркнул он.

Виктор Ющенко подытожил тем, что Украина должна сделать все, чтобы мир был справедливым. А сила не превратилась в способ разделения мира на так называемые сферы влияния, где десятки стран без права голоса.

Спор Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

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