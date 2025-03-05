Трамп выступает перед Конгрессом США: видео-трансляция

Во время выступления президент США затронет важные для американцев темы

После первых недель на посту президента США Дональд Трамп выступит с обращением к Конгрессу. Он планирует высказать свое видение дальнейшего экономического развития США, иммиграционной политики и некоторых других вопросов, включая помощь Украине.

Его выступление с переводом на украинский транслирует "Голос Америки". Оригинал можно посмотреть на канале Белого Дома в Youtube.

Главной задачей Трампа является объединение республиканской партии, чтобы принять решение о финансировании работы правительства после 14 марта.

В частности республиканцы разделены по поводу того, стоит ли сокращать программы социальные программы и налоговые скидки. Демократы критикуют проект бюджета за то, что он якобы приносит пользу лишь богатым, но делает все, чтобы "бедные стали еще беднее".

Также есть вероятность того, что Трамп будет пытаться аргументировать целесообразность введения торговых пошлин против Канады и Мексики. Стоит ожидать, что президент США также не забудет упомянуть о теме работы департамента эффективности правительства (DOGE), вопроса помощи Украине и ситуации в Секторе Газа.

Напомним, раньше Телеграф писал о том, какие вопросы сейчас волнуют американцев больше всего и о чем они хотели бы услышать от Трампа.