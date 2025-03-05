Не только для атак по России: СМИ раскрыли детали прекращения обмена разведданными США с Украиной

Полный обмен был приостановлен несколько часов назад

Соединенные Штаты прекратили обмен всей разведывательной информацией с Украиной. Ранее сообщалось, что прекращение обмена было "выборочным" и касалось только тех, которые могли быть использованы для атак на территории России.

Об этом сообщает издание SkyNews. Журналисты ссылаются на информацию украинского источника.

"Несколько часов назад обмен всей информацией был приостановлен", – сообщил источник.

Это решение было принято после того, как Дональд Трамп решил приостановить всю военную помощь Киеву из-за конфликта с президентом Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме.

Ранее источник сообщал, что выборочное прекращение означало сохранение обмена разведданными, которые могут использоваться для атак на российские войска на временно оккупированных территориях Украины.

На фоне этого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон взял "шаг назад" в своих отношениях с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал это прекращение "паузой" и добавил, что американская разведка и военная помощь могут быть возобновлены, когда Трамп убедится в серьезности намерений Зеленского по установлению мира.

"Я думаю, что пауза в разведке и военной помощи исчезнет. Мы будем работать бок о бок с Украиной по-прежнему, чтобы противостоять агрессии, но при этом создадим лучшие условия для мирных переговоров", – заявил он в интервью Fox Business Network.

В своей речи в Конгресс президент США заявил, что "оценил" письмо от Зеленского, в котором говорилось о том, что Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с Вашингтоном "в любое время". Сам Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что "можно только сожалеть" о том, что произошло в Овальном кабинете вместо переговоров, однако стоит найти силу дальше и двигаться к стабильному, продолжительному миру в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что план мира в Украине будет готов в ближайшее время.