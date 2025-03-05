Решение Трампа вывело из строя часть важного вооружения в Украине

Отсутствие разведданных критически усложнит положение украинских военных

Дональд Трамп окончательно остановил передачу разведданных Украине. Это решение привело к тому, что некоторые виды вооружения, такие как американские артиллерийские системы HIMARS, фактически оказались выведены из строя.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл в соцсети. По его информации, Америка "отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву".

Запрет США на передачу разведданных может критически усложнить положение украинских военных. К примеру, американские артиллерийские системы HIMARS стали буквально "слепыми" и не получают данные о целях.

Кроме этого системы Patriot, которые являются ключевыми для противовоздушной обороны, без американских разведданных не смогут эффективно выявлять и уничтожать вражеские цели.

Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов. Все это приводит к тому, что украинские подразделения теряют стратегическое преимущество опережения и ничего не знают о перемещении российских войск, позициях артиллерии и планах противника.

"Трамп хотел получить благодарность", — говорит источник. "Мы напишем это на могилах погибших украинцев", — написал Оливер Кэролл в соцсети.

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация.

Трамп приказал приостановить военную помощь как прямой ответ на то, что президент США считает "плохим поведением Зеленского". Пауза может быть снята, если глава Украины и его окружение продемонстрируют "готовность к переговорам" по прекращению войны и добросовестную преданность миру.

После этого Трамп запретил предоставлять Украине разведданные. Соединенные Штаты отменили режим обмена разведданными "Rel UKR", запретив британским разведывательным агентствам, включая GCHQ, передавать украинским партнерам любую разведывательную информацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Британский военный эксперт Фил Ингрем подтвердил: "США будут полностью контролировать распространение своей разведывательной информации, отменив полномочия разведывательных партнеров".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Такие действия могут являться следствием договоренностей с Кремлем.