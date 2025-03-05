Повлияет не только на фронт: как потеря разведданных США скажется на Украине, когда восстановят передачу

Данные из США крайне важны и для защиты Украины

Обмен разведданными США с Украиной остановлен. Это может повлиять не только на возможности Сил обороны для атак, но и для защиты. В частности, от такого решения может пострадать ПВО.

Об этом пишет немецкая газета Bild. В материале говорится, что сотрудничество с разведкой США имело решающее значение для способности Украины выявлять и атаковать российские военные цели. При этом разведывательные данные из США крайне важны и для защиты Украины. Они помогали отбиваться от российских атак.

"Потеря этого может оказаться разрушительной для страны, подвергшейся нападению со стороны России", — говорится в сообщении.

Так, по информации Bild, разведка США помогала защищать небо Украины следующим образом:

Данные раскрывали, когда и откуда вылетали российские бомбардировщики.

"Таким образом, у Украины было от нескольких минут до нескольких часов, чтобы подготовиться к атакам", — утверждается в статье.

Украина также получала от США ожидаемые маршруты полетов до 200 российских беспилотников-камикадзе в сутки.

"Соответственно, мобильные группы ПВО могли вовремя развернуться и отразить атаки российских беспилотников на критически важные объекты инфраструктуры", — пишут журналисты.

В наступательных операциях разведка США, как утверждается, помогала следующим образом:

США предоставляли актуальные спутниковые снимки районов дислокации российских войск и размещения российских высокотехнологичных систем ПВО.

"Если данные разведки США и результаты разведывательной деятельности будут постоянно скрываться, у Украины будут лишь весьма ограниченные возможности реагировать на новые действия России. В ущерб украинской армии и мирному населению", — подытожили журналисты.

При этом, как пишет Axiox, ссылаясь на советника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца, США якобы не будут поставлять оружие и делиться разведданными с Украиной пока не будет определена точная дата мирных переговоров Украины и РФ, США.

Напомним, что место и дата переговоров с РФ уже определили. Однако пока эта информация не раскрывается.