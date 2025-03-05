Самолеты развернулись: появились новые детали отмены военной помощи США

Приказ был отдан около 18:00 по местному времени.

Поставки оружия и военной техники, направлявшиеся в Украину на этой неделе, были приостановлены в ночь на понедельник после того, как Дональд Трамп отдал приказ остановить оказание помощи. Это решение было принято во время активной транспортировки грузов в регион.

Об этом сообщили SkyNews. Журналисты ссылаются на слова американского оборонного чиновника.

Он подтвердил, что самолеты, следующие в Европу, были физически возвращены назад после того, как приказ был отдан около 18:00 по местному времени.

Остановка поставок помощи произошла, когда США уже активно отправляли военные грузы в Европу, но эти планы были приостановлены приказом Трампа.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине от Штатов. Это решение вступило в силу уже с 4 марта. Остановка касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла администрация бывшего президента Штатов Джо Байдена. Позже стало известно, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине и разведывательные данные.