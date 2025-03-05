В Белом доме рассказали, что будет с помощью для Украины

В США пока не говорят о полной остановке помощи

Дальнейшая помощь Украине от США находится на рассмотрении. Пауза в поставках связана с пересмотром финансирования для Украины.

Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для журналистов. Ее выступление транслировал канал Fox Business.

"Советник по нацбезопасности сказал мне, что они приостановили или пересматривают финансирование для Украины, как вы видели, паузу в финансировании", — сказала она.

При этом Левитт не смогла объяснить, почему Вашингтон перестал делиться разведданными с Украиной и вместо этого предложила журналистам обратиться к ЦРУ или Совету нацбезопасности.

Она подчеркнула, что в настоящее время речь идет не об остановке помощи, а лишь о паузе. Конкретных решений о дальнейших шагах пока принято не было.

Как сообщалось ранее, 4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал остановить поставки вооружения Украине. Это включало любое оружие, которое еще не попало на территорию Украины.

По оценкам СМИ, речь идет о передачи оружия и боеприпасов почти на миллиард долларов. По некоторым данным, приказ был настолько неожиданным, что некоторые самолеты были вынуждены развернуться прямо в воздухе.